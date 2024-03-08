Lucas Torreira: Uzun zamandır bu gol anını bekliyordum

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Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılıların 2. golünü Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira attı.

İlk golünü kaydetti

Müsabakanın 31. dakikasında Wilfried Zaha’nın ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda kaleci Gökhan Akkan’dan seken topu kale önünde Torreira tamamladı ve skoru 2-0 yaptı.

Galatasaray ile 71. resmi maçına çıkan 28 yaşındaki futbolcu, ilk golünü Rizespor’a karşı attı.

Yerini Ndombele'ye bıraktı

Müsabakaya 11’de başlayan Lucas Torrreira, 78. dakikada oyun çıktı ve yerine Tanguy Ndombele girdi.

"Bu formayla ilk golümü attım, çok mutluyum"

Başarılı futbolcu, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Torreira, şu sözleri sarf etti:

Çok mutluyuz. Çok uzun zamandır bu gol anını bekliyordum. Bu formayla ilk golümü attım, çok mutluyum. Takım performansı da önemliydi. Takımı kutlarım. Dünya Kadınlar Günü... Annemin, kız kardeşimin ve bütün kadınların, bu özel gününü kutlarım. Taraftarlarımıza da bize destek oldukları için teşekkür ederim. Dünya Kadınlar Günü... Annemin, kız kardeşimin ve bütün kadınların, bu özel gününü kutlarım. Taraftarlarımıza da bize destek oldukları için teşekkür ederim.