Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ve Dries Mertens'in esprili videosu sosyal medyada beğenildi.

Transfer sezonuna sessiz başlayan Galatasaray, son günlerde art arda bombaları patlatmaya başladı.

Kadrosuna Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı katan sarı-kırmızılılar, taraftarın da gönlünü kazandı.

Birbirlerine takıldılar

Galatasaray, iki yeni transferi için bir video hazırladı. Videoda Mertens ve Torreira, birbirlerine esprili bir şekilde takıldı.

Yayınlanan video taraftarın beğenisini topladı.

Lucas Torreira ve Mertens'ten atışma İZLE

