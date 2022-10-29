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    Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan birlikte görüldü

    Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan birlikte görüntülendi.
    • 29.10.2022 - 15:11
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    Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan birlikte görüldü

    Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

    Karşılaşma sonrası Galatasaray'ın yıldızı Torreira ile oyuncu Devrim Özkan bir mekanda galibiyeti birlikte kutladı.

    Devrim Özkan, maçı tribünden takip etmişti

    Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın oyuncu Devrim Özkan'ı sıkı takibi gündem olmuştu.

    Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Kastamonuspor maçını ünlü oyuncu Devrim Özkan tribünden takip etmişti.

    Özkan'ın maçı izlediğini fark eden Torreira, karşılaşma bitmeden Instagram hesabından takibe başlamıştı. Kısa süre içinde taraftarların fark ettiği bu olay sosyal medyada gündem olmuştu.

    Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan birlikte görüldü #1

    Galibiyeti birlikte kutladılar

    Bu gelişmelerin ardından yaklaşık 10 gün sonra Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın birlikte poz verdikleri fotoğraf sosyal medyaya düştü.

    Torreira ve Devrim Özkan'ın, Galatasaray'ın dün gece Karagümrük karşısında aldığı 2-0'lık galibiyeti birlikte kutladılar.

    Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan birlikte görüldü #2

    Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan birlikte görüldü #3


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