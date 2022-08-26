Petrol
100.8
1.47%
Euro
18.1903
0.30%
Dolar
18.1805
0.09%
Altın
1.019
-0.77%
Borsa
316
0.73%
Bitcoin
388.238
-2.17%
BTXN Coin
4.87
1.24%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Lucas Torreira'dan Boca Juniors itirafı

    Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Arjantin basınına konuştu.
    • 26.08.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lucas Torreira'dan Boca Juniors itirafı

    Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, Arjantin basınına açıklamalarda bulundu.

    Tecrübeli futbolcu yaptığı konuşmada, bir gün Boca Juniors'ta forma giymek istediğini ve bu kararı alması halinde, duygularının hareket edeceğini ifade etti.

    Lucas Torreira dan Boca Juniors itirafı #1

    "Kariyerim için değil, kalpten"

    Torreira konuşmasında, Boca Juniors'a transfer olması halinde bunun kariyeri için olmayacağını, bunun kalpten geleceğini ifade etti. Torreira'nın, Arjantin basınına yaptığı konuşma şu şekilde oldu;

    "Bir gün Boca Juniors'a gitme kararı alırsam, bu futbol kariyerim için olmayacak. Kalpten istediğim için olacak. Taraftarları çılgın. Orası tamamen farklı bir dünya."

    Lucas Torreira dan Boca Juniors itirafı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Pakistanlı göçmenlerle Danimarkalılar arasında tartışma yaşandı
    Dünya

    Pakistanlı göçmenlerle Danimarkalılar arasında tartışma yaşandı

    Piyasa analisti ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü
    Medya

    Piyasa analisti ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü

    Görüş Bildir