Lucas Torreira'dan Boca Juniors itirafı

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Arjantin basınına konuştu.

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, Arjantin basınına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu yaptığı konuşmada, bir gün Boca Juniors'ta forma giymek istediğini ve bu kararı alması halinde, duygularının hareket edeceğini ifade etti.





"Kariyerim için değil, kalpten"

Torreira konuşmasında, Boca Juniors'a transfer olması halinde bunun kariyeri için olmayacağını, bunun kalpten geleceğini ifade etti. Torreira'nın, Arjantin basınına yaptığı konuşma şu şekilde oldu;

"Bir gün Boca Juniors'a gitme kararı alırsam, bu futbol kariyerim için olmayacak. Kalpten istediğim için olacak. Taraftarları çılgın. Orası tamamen farklı bir dünya."