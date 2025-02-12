Lucas Torreira'dan Dries Mertens'e ilginç öpücük

Haber Merkezi

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz yıl Devrim Özkan ile ilişkisine ikinci bir şans vermiş, ancak evlilik yolunda ilerledikleri iddialarının ardından ikili yeniden ayrılmıştı. Torreira, son dönemde yaşadığı duygusal iniş-çıkışlarla gündem olmuştu.

Lucas Torreira, 29'uncu yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte özel bir partide kutladı. Bu eğlenceli kutlamadan fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan futbolcu, doğum günü partisinde keyifli anlar yaşadı.

Paylaşımında ise "Ailede parti. Harika insanlarla çevrili. Sevgi gösterdiğiniz için hepinize teşekkürler." ifadelerini kullandı.

"DİKKAT ET, O BENİM"

Lucas Torreira’nın paylaştığı fotoğraflardan birinde, Dries Mertens’in göğsünü öpmesi dikkat çekerken, Belçikalı futbolcunun eşi Katrin Kerkhofs’tan da dikkat çekici bir yorum geldi.

Kerkhofs; Lucas Torreira ile eşi Mertens’in birlikte olduğu bir fotoğrafın altına; "Dikkat et, o küçük meme ucu benim!" yorumunu yaptı.