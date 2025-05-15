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Haber Merkezi

Galatasaray, Türkiye Kupası'nın finalinde Trabzonspor karşısında 3-0 kazandı...

Sarı-kırmızılılar böylelikle 19'uncu kez bu kulvarda şampiyonluğa ulaştı.

TORREIRA'DAN BURUK'A: İSTİFA...

Sarı-kırmızıların kupa zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından oyuncular ve teknik ekip doyasıya eğlendi.

Kupa şampiyonluğu sonrası soyunma odasına giderken koridorda mikrofonun başına geçen Lucas Torreira, Türkçe olarak 'Okan Buruk istifa' sözleri ile şaka yaptı.

İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Muhabir Emre Kaplan'ın paylaştığı görüntüler sonrası Uruguaylı yıldızın bu şakası gündem oldu.

Torreira'nın şakası, Galatasaraylı futbolcular arasında da eğlenceli anlara sahne oldu.

O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.