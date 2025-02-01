Lucas Torreira'dan veda gibi sözler! Güney Amerika'ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Bu karşılaşmanın ardından ise sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GÜNEY AMERİKA'YA DÖNÜŞÜM GİTTİKÇE YAKLAŞIYOR"

Telemundo'ya konuşan Torreira, şu ifadeleri kullandı:

İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda durum çok karışık. Güney Amerika'ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor. Ben de böyle hissediyorum. Her şey olabilir, Galatasaray'da bu yılın tadını çıkarmak istiyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz.

"ŞU ANDA GALATASARAY'A ODAKLANMAK İSTİYORUM"

Şu an için Galatasaray'a odaklandığını söyleyen Torreira, şu sözleri sarf etti:

Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorum ve bu bazen çok yorucu oluyor benim için. Aradaki mesafeyi hissediyorum, ailemi özlüyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray'a odaklanmak istiyorum.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

15 milyon euro piyasa değeri bulunan Torreira, bu sezon sarı-kırmızılı takımın formasını 30 kez giydi.

Başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistle mücadele etti.

28 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.