Lucas Torreira'dan yeni sözleşme açıklaması

2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den Galatasaray'a giden Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla 1.5 sezonda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.
Orta sahada sergilediği oyunla takımın yıldızlarından olan 27 yaşındaki isim, Uruguay'dan Radio 890'a canlı yayında açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'de çok mutluyum"
Torreira, sözlerine şu şekilde başladı:
Türkiye'de çok mutluyum. Buradaki hayata adapte oldum. Türkiye'ye geldiğimde en büyük korkum, buradaki kültüre adapte olmaktı.
"Sözleşme yenileme teklifini değerlendiriyoruz"
Sözleşmesi hakkında konuşan orta saha şu sözleri sarf etti:
Teknik direktörün güvenini kazanmak çok önemliydi. Kulübümle 2026'ya kadar sözleşmem var. Babam ve ben, sözleşme yenileme teklifini değerlendiriyoruz. Şu anki durumdan memnunum. Galatasaray'da olmaktan mutluyum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum.
"Uruguay Milli Takımı'na yeniden seçilmek için çalışıyorum"
Uruguay Milli Takımı hakkında da konuşan yıldız isim, şu ifadeleri kullandı:
Uruguay Milli Takımı'nda olamamak çok acı verici. Futbol oynamak isteyen her çocuk milli takım formasını giymeyi hayal eder. Kızgın değilim. Milli takıma girecek oyuncuları, teknik direktör belirler. Bugün Uruguay'ın harika bir teknik direktörü var. Sonuçlar herkesin görebileceği şekilde ortada. Kendimi kısır döngüde görmüyorum. Tam tersine, kariyerimin en iyi dönemindeyim. Uruguay Milli Takımı'na yeniden seçilmek için çalışıyorum.
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