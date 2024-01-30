Lucas Torreira'dan yeni sözleşme açıklaması

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2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den Galatasaray'a giden Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla 1.5 sezonda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Orta sahada sergilediği oyunla takımın yıldızlarından olan 27 yaşındaki isim, Uruguay'dan Radio 890'a canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de çok mutluyum"

Torreira, sözlerine şu şekilde başladı:

"Sözleşme yenileme teklifini değerlendiriyoruz"

Sözleşmesi hakkında konuşan orta saha şu sözleri sarf etti:

Teknik direktörün güvenini kazanmak çok önemliydi. Kulübümle 2026'ya kadar sözleşmem var. Babam ve ben, sözleşme yenileme teklifini değerlendiriyoruz. Şu anki durumdan memnunum. Galatasaray'da olmaktan mutluyum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum.