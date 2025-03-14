Lucas Torreira'nın menajerinden oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklama

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda takımdaki geleceği merak edilen isimlerden biri de Lucas Torreira oldu.

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin Uruguaylı yıldızı ısrarla transfer etmek istediği ve başarılı futbolcunun Arjantin ekibiyle sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.

BOCA JUNIORS İLGİLENİYORDU

Torreira da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını belirtmişti.

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, oyuncusunun geleceğine ilişkin konuştu.

Carve Deportiva'ya konuşan Bentancur, Torreira'nın yakın zamanda Boca Juniors'a transferinin gündemde olmadığını söyledi.

MENAJERİ KONUŞTU: YAKIN ZAMANDA TRANSFER OLACAĞINI SANMIYORUM

Bentancur, "Torreira, Galatasaray için hala önemli bir oyuncu. Yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıktı. Uruguaylı yıldız, 1 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.