Lucas Torreira'nın sakatlığına dair Galatasaray'dan açıklama Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Lucas Torreira'nın sakatlığı hakkında, "Öngördüğümüz süreyi aşacağını zannetmiyorum. 3-4 hafta demiştik. O sürenin sonunda oynayacağını tahmin ediyoruz"

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampında Austria Wien ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Öngördüğümüz süreyi aşacağını zannetmiyorum"

Yener İnce, Hull City ile 5 Temmuz'da oynanan müsabakada sakatlanan Lucas Torreira'nın tedavisine Portekiz'de devam edildiğini belirterek, şu şekilde konuştu:

Büyük ihtimalle dönüşle birlikte İstanbul'da bizimle olacak. Testleri yapacağız. Öngördüğümüz süreyi aşacağını zannetmiyorum. 3-4 hafta demiştik. O sürenin sonunda oynayacağını tahmin ediyoruz ama yine de dönüşte test yapacağız.

"Üçünün de kaslarında sertleşme var"

Austria Wien maçının kadrosunda yer almayan Sergio Oliveira, Nicolo Zaniolo ve Efe Akman'da ciddi bir sorun olmadığını aktaran İnce, şu ifadeleri kullandı: