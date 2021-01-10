Lucescu, Sumudica'yı savundu: Daha fazla saygı duyulmalı

Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'de Rumen futbol adamlarına saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Marius Sumudica hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU SEVİYEDE KALMA POTANSİYELİNE SAHİP BİR TAKIMI YOK"

Sumudica'nın harika bir teknik direktör olduğunu ifade eden Lucescu, "Sumudica harika bir sezon geçiriyor ve futbolcularını inanılmaz bir şekilde motive ediyor ancak bu seviyede kalma potansiyeline sahip bir takımı yok. Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi çok büyük ve kaliteli takımlar var" dedi.

Sumudica'nın olağanüstü bir motive edici olduğunun altını çizen Lucescu, "Sumudica'nın fuıtbolcuları ile olan ilişkileri müthiş ve her bir futbolcusu ile pedegog gibi bir ilişki kuruyor. Sorun şu ki, takımını bulunduğu yere getirmek için çok büyük bir çaba sarf etmesi gerekiyor." şekline konuştu.





"RUMENLERE DAHA FAZLA SAYGI DUYULMALI"

Marius Sumudica hakkında yapılan eleştirileri de (Romanya'da Erman Toroğlu'nun "çingene" ifadelerin ırkçılık olarak değerlendirildi, Toroğlu daha sonra bu konu hakkında özür diledi ve yanlış anlaşıldığını dile getirdi.) değerlendiren Lucescu, "Herkes eğitimine ve zekasına göre tepki verir. Bu açıklamayı yapanın zaten bir şeyi eksiktir. Rumenlerin Türk futbolu için çok şey yaptığı unutuluyor. Özellikle Hagi, Popescu, Ilie... Avrupa'da çok zor bir dönemden geçiyorlardı ve Rumenler sayesinde tutundular. Rumenlere daha fazla saygı duyulması gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.