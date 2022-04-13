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    Lucescu'dan Galatasaray taraftarına çağrı

    Galatasaray ve Dinamo Kiev, yarın Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kiev'in hocası Lucescu, tüm taraftarları tribüne davet etti.
    • 13.04.2022 - 09:07
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    Lucescu'dan Galatasaray taraftarına çağrı

    Türk Milli Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş 'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, bu kez Türkiye'ye çok anlamlı bir mesaj için geliyor.

    Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da tüm spor etkinlikleri dururken, Dinamo Kiev Kulübü, "Barış için maç" sloganıyla yola çıktı. Ukrayna temsilcisi tüm dünyaya mesaj vermek için, yarın Galatasaray’ın stadında sarı-kırmızılılar ile bir dostluk maçı oynayacak.

    Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu da bu özel karşılaşma öncesi Fanatik aracılığıyla taraftarlara mesaj yolladı.

    Lucescu dan Galatasaray taraftarına çağrı #1

    “Ben sizin dostunuzum”

    Bugün Türkiye'ye gelecek olan Luce, gönderdiği videolu mesajda, şu ifadeleri kullandı:

    "Perşembe günü saat 17.00'de barış için oynanacak Galatasaray- Dinamo Kiev maçına tüm taraftarları bekliyorum. Tüm taraftarlardan Ali Sami Yen Stadı'nı doldurmalarını rica ediyorum. Büyük maçlarda nasıl atmosfer varsa, o atmosferi oluşturmanızı istiyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Galatasaray'a karşı oynasak bile ben sizin dostunuzum."


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