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    Lucescu'dan: Umarım barış bir an evvel gelir

    Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray ile oynanan hazırlık karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Lucescu, "Umarım barış bir an evvel gelir" dedi.
    • 14.04.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 18:12
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    Lucescu'dan: Umarım barış bir an evvel gelir

    Galatasaray ve Dinamo Kiev, Ukrayna'daki Rus işgalinden zarar gören çocuklara yardım amacıyla, "Barış için maç" sloganıyla karşı karşıya...

    Karşılaşma öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Barış için oynuyoruz. Bizim için çok önemli, biz buradaki maçla Ukrayna'da olanlara dikkat çekiyoruz. Buraya gelenlere çok teşekkür ederim. Tabii ki çok antrenman yapamıyoruz. Bu şekilde maçlarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Umarım barış bir an evvel gelir." dedi.

    Burak Elmas'la da bir araya geldi

    Maç öncesinde Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam, 2000-2002 arası Galatasaray'ı, 2002-2004 arası Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Lucescu, uzun yıllar Ukrayna'da Shakhtar ve Dinamo Kiev'de başarılara imza attıktan sonra 2017-2019 yılları arasında ise A Milli Takımımızda görev yapmıştı.

    Lucescu dan: Umarım barış bir an evvel gelir #1


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