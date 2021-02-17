Lugano: Derbide kırmızı kart gördükten sonra Erdoğan'dan mektup aldım

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, bir derbi maçında kırmızı kart gördükten sonra dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mektup aldığını söyledi.

2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano, İtalya'da Fanpage'e verdiği röportajda, Galatasaray ile oynadıkları derbileri anlattı ve 2009'da oynadıkları derbinin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine mesaj yolladığını kaydetti.

"KARAKTERİMİ GELİŞTİREN DERBİ"

"İstanbul derbisi, hayal edilenin bile ötesinde bir gerginlik taşır. Uluslararası medyada daha az yer bulsa da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin sosyal, politik ve biraz dini bir yanı da vardır."

"Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiler, duygusal açıdan da çok önemlidir. Benim karakterimi de geliştiren bir derbi oldu."





ERDOĞAN'DAN MEKTUP ALDIM

"Galatasaray derbilerinde 3 gol attım, 3 kırmızı kart gördüm. Ali Sami Yen'de oynadığımız bir maçta gerçek bir savaşla karşılaştım, 4 oyuncu kırmızı kart gördü.

Hemen ardından tribünde insanlar çıldırdı, koltukları yaktı, cehennem atmosferi oluşturdu. Ertesi gün bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mektup geldi, bana benim derbide kötü bir örnek olduğumu söylüyordu."





ORTALIĞIN KARIŞTIĞI DERBİ

2009 yılında oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Arda Turan, Emre Aşık, Lugano ve Semih Şentürk kırmızı kart görmüş ve mücadele uzun süre gündemde kalmıştı.

Galatasaray Başkanı Adnan Polat, hakemin Fenerbahçe ile oynadıkları maçı berabere bitirmek için çalıştığını iddia ederek, "İki büyük takım devre dışı bırakıldı." demiş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olay isimlerinden Lugano da olayları başlattığı için üzgün olduğunu belirterek, yaşananların kendilerine yakışmadığını söylemişti.

MUSLERA'NIN TRANSFERİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Diego Lugano, bu tartışmalara rağmen Galatasaray'ın 2011 yılında transfer ettiği efsane kaleci Muslera'nın transferinde büyük rol oynamıştı. Uruguay Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan tecrübeli isim, başarılı file bekçisine hem Galatasaray'ı hem de Türkiye'yi överek sarı-kırmızılılara transfer olmasında pay sahibi olmuştu.