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    Luis Campos, Domenec Torrent'e sahip çıktı

    Luis Campos, Domenec Torrent'e sahip çıktı

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve başkan danışmanı Luis Campos, mevcut başarısızlığın nedenini görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 11:10
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    Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent’e, Başkan Burak Elmas’ın danışmanı Luis Campos’tan destek geldi.

    Sarı-kırmızılıların başında 5 maç sonunda henüz galibiyet göremeyen İspanyol çalıştırıcı konusundaki tartışmalara Campos, noktayı koydu.

    Luis Campos, Domenec Torrent e sahip çıktı #1

    "TAKIMIN DURUMU FELAKETTİ"

    Portekizli futbol adamının, Torrent’in çok kötü bir tablo devraldığını belirterek, "O takımın başına geldiğinde takımın durumu felaketti. Burada sorumlu Torrent olamaz. Onunla ilgili zamana ihtiyaç var. Sonunda güzel bir tablo bırakacağına sonuna kadar inanıyorum. Torrent bunu başarabilecek bir isim. Kendi sistemini kurduğunda çok başka bir Galatasaray bize izletecek." dediği öğrenildi.

    Luis Campos, Domenec Torrent e sahip çıktı #2

    "SABIRLI OLUNMALI"

    Skorer'de yer alan habere göre; Luis Campos’un Torrent ile ilgili olarak özellikle yeni sezonda büyük beklentiler içerisinde olduğu vurgulandı. Başkan danışmanı, bu konuda da "Yeni sezondaki takviyelerle beraber Torrent farkını gösterecektir. Sabırlı olmalı ve Torrent’in arkasında durmalıyız." diye konuştuğu ifade edildi.

    Göztepe karşılaşmasına mutlak galibiyetle çıkacak olan teknik direktör Torrent’in, olası bir başarısızlık durumunda ne yapacağı merak konusu... Galatasaray Yönetimi’nin de, 6 maçtan galibiyetsiz ayrılan bir teknik adamın arkasında durup durmayacağı da o süreçte belli olacak.

    Luis Campos, Domenec Torrent e sahip çıktı #3


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