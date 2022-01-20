Luis Campos: Galatasaray beni heyecanlandırdı

Galatasaray ile sportif direktörlük konusunda görüşmeler yapan Luis Campos, Burak Elmas'a "Galatasaray beni heyecanlandırdı. Burada iyi bir organizasyon kurup farklı şeyler yapabilirim" dedi.

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlük görevine Domenec Torrent getirildi.

Torrent'in gelişinin ardından yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da Luis Campos ile görüşmeler sürüyor.

Sarı-kırmızlı kulüpte sportif danışmanlık görevine düşünülen Campos, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşme gerçekleştirdi.

"GALATASARAY BENİ HEYECANLANDIRDI"

Elmas'la yaptığı ilk görüşmede, "Galatasaray beni heyecanlandırdı. Burada iyi bir organizasyon kurup farklı şeyler yapabilirim." diyerek olumlu sinyaller veren Campos, şu ana kadar 600 milyon euroluk oyuncu satışının içinde bulundu ve yılda 15 milyon euro kazanıyor.

MOURINHO'NUN YARDIMCISI DA GELDİ

Bu arada Luis Campos ile beraber, geçen ay Roma'da Mourinho'nun yardımcılığından istifa eden Joao Sacramento da İstanbul'a geldi. Campos ve Sacramento, Lille'de birlikte çalışmışlardı. 32 yaşındaki Portekizli antrenör, Mourinho ile birlikte Tottenham'da da çalışmıştı.

RADAMEL FALCAO'YU DA O KEŞFETTİ

Ünlü futbol adamı, 6 Eylül 1964 yılında Portekiz'in Esposende şehrinde dünyaya geldi. 27 yaşında Leiria ile Portekiz'in alt liglerinde koçluk yapmaya başladı, birkaç amatör kulübü ve sonunda Portekiz Primeira Liga'da profesyonel takımları yönetti.

Luis Campos, 2013'ten 2016 yılına kadar Fransız kulübü Monaco'da sportif direktör olarak adını duyurdu. 2017 yılında Fransız kulübü Lille'in sportif direktörü oldu.

KEŞFETTİĞİ YILDIZLAR

Campos'un kariyeri boyunca keşfettiği dünyaca ünlü isimlerden bazıları şöyle: