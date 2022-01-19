Luis Campos, İstanbul'a geldi

Ünlü futbol adamı Luis Campos, Burak Elmas ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Portekizli futbol adamı Luis Campos, sarı-kırmızılılar ile sportif danışmanlık görevi için görüşme gerçekleştirecek.

Luis Campos'u taşıyan uçak, saat 17.00 civarında İstanbul'a indi.

Başkan Burak Elmas ile görüşecek olan Campos'un, yarın oynanacak Kasımpaşa maçını da tribünden izlemesi bekleniyor.

LUIS CAMPOS KİMDİR?

6 Eylül 1964 yılında Portekiz'in Esposende şehrinde dünyaya geldi.

Campos, 27 yaşında Leiria ile Portekiz'in alt liglerinde koçluk yapmaya başladı ve birkaç amatör takımı ve sonunda Portekiz Primeira Liga'da profesyonel takımları yönetti. Gil Vicente'nin menajeri olarak Campos, Jose Mourinho'nun FC Porto ile 27 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. 2012 yılında Campos, Mourinho yönetiminde Real Madrid CF için keşif ve taktik analisti oldu.

Campos, 2013'ten 2016'ya kadar AS Monaco FC'de sportif direktör olarak adını duyurdu. Radamel Falcao, Joao Moutinho, James Rodriguez, Lemar, Benjamin Mendy Fabinho, Anthony Martial, Ricardo Carvalho, Dimitar Berbatov, Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko isimleri keşfetti. 2017 yılında Lille'in sportif direktörü oldu.

18 Aralık 2020'de Campos, Lille'den ayrıldı.