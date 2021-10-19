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    Luis Neto: Beşiktaş'ın stadında oynamak çok zor

    Luis Neto: Beşiktaş'ın stadında oynamak çok zor

    Sporting'in stoper oyuncusu Luis Neto, Beşiktaş-Sporting maçı öncesi Beşiktaş YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 15:05
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    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting ile karşılaşacak. Karşılaşma yarın akşam saat 19:45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

    Sporting'in stoper oyuncusu Luis Neto, Beşiktaş-Sporting maçı öncesi Beşiktaş Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

    Luis Neto: Beşiktaş ın stadında oynamak çok zor #1

    BEŞİKTAŞ'I ÖVDÜ

    Siyah-beyazlıların stadına ve taraftarına övgüler yapan Neto, "Beşiktaş, Türkiye'nin son şampiyonu. Onlara karşı deplasmanda oynamak oldukça zor. Şampiyonlar Ligi'nde her maç tehlikelidir. Ama iyi bir takıma sahibiz." ifadelerini kullandı.

    Luis Neto: Beşiktaş ın stadında oynamak çok zor #2

    DEPLASMANDA OYNADI

    Luis Neto 2017-2018 yılında Fenerbahçe forması giymişti. Siyah-beyazlılarla ligde Vodafone Park'ta karşılaşan Netolu Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

    Luis Neto: Beşiktaş ın stadında oynamak çok zor #3

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