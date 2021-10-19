Luis Neto: Beşiktaş'ın stadında oynamak çok zor

Sporting'in stoper oyuncusu Luis Neto, Beşiktaş-Sporting maçı öncesi Beşiktaş YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting ile karşılaşacak. Karşılaşma yarın akşam saat 19:45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

Sporting'in stoper oyuncusu Luis Neto, Beşiktaş-Sporting maçı öncesi Beşiktaş Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.





BEŞİKTAŞ'I ÖVDÜ

Siyah-beyazlıların stadına ve taraftarına övgüler yapan Neto, "Beşiktaş, Türkiye'nin son şampiyonu. Onlara karşı deplasmanda oynamak oldukça zor. Şampiyonlar Ligi'nde her maç tehlikelidir. Ama iyi bir takıma sahibiz." ifadelerini kullandı.





DEPLASMANDA OYNADI

Luis Neto 2017-2018 yılında Fenerbahçe forması giymişti. Siyah-beyazlılarla ligde Vodafone Park'ta karşılaşan Netolu Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup olmuştu.



