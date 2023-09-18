Luis Rubiales'e yasak geldi: Jenni Hermoso'ya 200 metreden fazla yaklaşamayacak İspanya'da eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, kadın milli futbolcu Jenni Hermoso'ya yaklaşması ve iletişim kurması yasağı aldı.

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Madrid'deki Ulusal Mahkeme'de ifade veren Rubiales, mahkeme hâkimi tarafından, Hermoso'ya 200 metreden fazla yaklaşmama ve iletişim kurmama yasağı getirildi. Rubiales, ifadesi sırasında tüm suçlamaları reddetmişti.

Bu olayın ardından İspanya Kadın Milli Futbol Takımı, UEFA Kadın Uluslar Ligi'nde 22 Eylül'de İsveç ve 26 Eylül'de İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosunu açıklamamıştı. Futbolcular, kadın futbolunun organizasyon şemasının yeniden yapılandırılması ve RFEF başkanının istifası gibi taleplerle boykot kararı almıştı.

Dudaktan öpmüştü

RFEF ise teknik direktör değişikliği yapmış ve boykotu geciktirmişti. Ancak futbolcular, milli takım kampına katılmamaları halinde para cezası alma riskiyle karşı karşıya. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra yapılan madalya töreninde Rubiales'in Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmesi tepki çekmişti.

Rubiales, bu olayın ardından FIFA tarafından 90 gün süreyle geçici olarak görevden alınmış ve daha sonra ülkedeki baskılar sonucu Federasyon Başkanlığı'ndan istifa etmişti. Bu gelişmeler, İspanya'da kadın futbolunun yönetimi ve ilişkilendirmelerin gözden geçirilmesi gerekliliğini yeniden gündeme getirmişti.