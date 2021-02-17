Luis Suarez: Kimse benden kolay kurtulamayacak

Luis Suarez: Kimse benden kolay kurtulamayacak

Atletico Madrid'in tecrübeli ismi Luis Suarez, performansıyla alkış alıyor. Yıldız futbolcu "Kimse benden kurtulamayacak" diyerek emekliliği düşünmediğini ifade etti.

Luis Suarez, bu sezon gösterdiği performansla eleştirilere yanıt verdiğini düşünüyor.

"BEN HALA AYNI COŞKUYA SAHİBİM"

34 yaşındaki yıldız, ''Atletico'da olduğunuz için futbolun seçkinlerindesiniz. Bazı insanlar hala bu seviyede olabileceğime inanmıyordu. Ben hala aynı coşkuya sahibim.'' dedi.

"KİMSE BENDEN KURTULAMAYACAK"

Suarez'in futbolu ne zaman bırakacağı merak edilirken bu konu hakkında; ''Kimse benden kurtulamayacak, ne zaman gideceğime ben karar vereceğim.'' ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid ile bu seviyede olmayı beklemediğini ama bu durumdan çok keyif aldığını söyleyen Uruguaylı, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone için de övgü dolu sözler söyledi.

Atletico Madrid forması ile şu ana kadar 22 maça çıkan golcü, 16 gol atarken 2 de asist yaptı.