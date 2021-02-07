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Luiz Gustavo 2 hafta yok
Fenerbahçe'de durumu beklenenden kötü olduğu belirtilen Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
- Haber Merkezi
- 07.02.2021 - 16:05
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisini kaçıran Luiz Gustavo'dan kötü haber geldi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi. Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edildi.
PELKAS ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Dimitris Pelkas'ın saha çalışmalarına başladığı, Marcel Tisserand'ın ise günü çift idmanla tamamlayacağı aktarıldı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.