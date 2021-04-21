Luiz Gustavo baba oldu

Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun, oğlu dünyaya geldi. Müjdeli haberi sarı-lacivertli takım, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo’nun oğlu oldu.

FENERBAHÇE DUYURDU

Sarı-lacivertli ekip, Gustavo’nun mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kulübün mesajında, “Futbolcumuz Luiz Gustavo'nun oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Milene Marx, Kilian adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Luiz ve Milene çiftini tebrik ediyor, Kilian’a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.