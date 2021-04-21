Euro
9.8175
0.5%
Dolar
8.1603
0.65%
Altın
467.96
0.89%
Borsa
1.353
-0.91%
Bitcoin
446.000
-2.11%
EXEN Coin
25.94
-1.36%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Luiz Gustavo baba oldu

    Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun, oğlu dünyaya geldi. Müjdeli haberi sarı-lacivertli takım, sosyal medya hesaplarından duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Luiz Gustavo baba oldu

    Fenerbahçe’nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo’nun oğlu oldu.

    FENERBAHÇE DUYURDU

    Sarı-lacivertli ekip, Gustavo’nun mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kulübün mesajında, “Futbolcumuz Luiz Gustavo'nun oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Milene Marx, Kilian adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Luiz ve Milene çiftini tebrik ediyor, Kilian’a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

    Luiz Gustavo baba oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir