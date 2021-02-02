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    Luiz Gustavo derbi öncesi sakatlandı

    Luiz Gustavo derbi öncesi sakatlandı

    Fenerbahçe'de Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanan Gustavo, oyuna devam edemedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 17:36
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

    Oldukça çekişmeli geçen ilk yarıda, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustabo sakatlık geçirdi.

    Luiz Gustavo derbi öncesi sakatlandı #1

    DERBİ BELİRSİZ

    Oyuna devam edemeyen ve teknik direktör Erol Bulut tarafından kenara alınan tecrübeli oyuncunun, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

    Luiz Gustavo derbi öncesi sakatlandı #2

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