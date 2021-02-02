- Haberler
- Futbol Haberleri
- Luiz Gustavo derbi öncesi sakatlandı
Luiz Gustavo derbi öncesi sakatlandı
Fenerbahçe'de Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanan Gustavo, oyuna devam edemedi.
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 17:21
- Güncelleme : 02.02.2021 - 17:36
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Oldukça çekişmeli geçen ilk yarıda, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustabo sakatlık geçirdi.
DERBİ BELİRSİZ
Oyuna devam edemeyen ve teknik direktör Erol Bulut tarafından kenara alınan tecrübeli oyuncunun, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.