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Luiz Gustavo derbide eskiyi hatırlattı
Fenerbahçe'nin deneyimli ön liberosu Luiz Gustavo, son dönemdeki düşüşünü derbideki performansıyla az da olsa unutturdu.
- 09.05.2022 - 11:33
Beşiktaş ile oynanan derbiye ilk 11'de başlayan Luiz Gustavo, gösterdiği performansla beğenileri üzerine topladı.
Fenerbahçe'de ön liberoda görev yapan Luiz Gustavo, derbiyi 33'te 30 pas isabetiyle (Yüzde 91) tamamladı.
6 kez ikili mücadele kazandı
Savunmayı rahatlatan Brezilyalı ön libero ayrıca 6 ikili mücadele kazandı. 3 top kaptı, 2 uzaklaştırma, 2 pas arası yaptı.
Bir şut denemesinde ise top kaleyi bulmadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Altay Bayındır yaptığı 2 kurtarışla beraberliği korurken, Ferdi Kadıoğlu 9 ikili mücadele kazandı. Mert Hakan 4 isabetli orta yaptı.