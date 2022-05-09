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    Luiz Gustavo derbide eskiyi hatırlattı

    Fenerbahçe'nin deneyimli ön liberosu Luiz Gustavo, son dönemdeki düşüşünü derbideki performansıyla az da olsa unutturdu.
    • 09.05.2022 - 11:33
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    Luiz Gustavo derbide eskiyi hatırlattı

    Beşiktaş ile oynanan derbiye ilk 11'de başlayan Luiz Gustavo, gösterdiği performansla beğenileri üzerine topladı.

    Fenerbahçe'de ön liberoda görev yapan Luiz Gustavo, derbiyi 33'te 30 pas isabetiyle (Yüzde 91) tamamladı.

    6 kez ikili mücadele kazandı

    Savunmayı rahatlatan Brezilyalı ön libero ayrıca 6 ikili mücadele kazandı. 3 top kaptı, 2 uzaklaştırma, 2 pas arası yaptı.

    Bir şut denemesinde ise top kaleyi bulmadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Altay Bayındır yaptığı 2 kurtarışla beraberliği korurken, Ferdi Kadıoğlu 9 ikili mücadele kazandı. Mert Hakan 4 isabetli orta yaptı.

    Luiz Gustavo derbide eskiyi hatırlattı #1


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