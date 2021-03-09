Euro
9.1352
-0.66%
Dolar
7.6863
-0.85%
Altın
419.32
0.24%
Borsa
1.538
0.5%
Bitcoin
404.800
8.42%
EXEN Coin
15.73
-0.75%
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    Luiz Gustavo: En kısa sürede döndüm

    Konyaspor maçıyla sahalara geri dönen Gustavo, "Umarım en kısa sürede takımıma katkı vermeye başlayacağım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 10:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Luiz Gustavo: En kısa sürede döndüm

    Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Luiz Gustavo, 3-0 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    "DOKTORLAR ÇOK DESTEK OLDU"

    Geri dönmek için elinden geleni yaptığını kaydeden Brezilyalı oyuncu, "Bugün en önemlisi takımın iyi oynamasıydı. Konsantre oynadık. 3 puanı aldık. Önemli olan buydu. Çok şükür, mümkün olan en kısa sürede döndüm. Doktorlar, antrenörler ve fizyoterapistler çok destek oldu. Umarım en kısa sürede takımıma katkı vermeye başlayacağım." dedi.

    Luiz Gustavo: En kısa sürede döndüm #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir