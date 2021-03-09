Luiz Gustavo: En kısa sürede döndüm

Konyaspor maçıyla sahalara geri dönen Gustavo, "Umarım en kısa sürede takımıma katkı vermeye başlayacağım" dedi.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Luiz Gustavo, 3-0 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"DOKTORLAR ÇOK DESTEK OLDU"

Geri dönmek için elinden geleni yaptığını kaydeden Brezilyalı oyuncu, "Bugün en önemlisi takımın iyi oynamasıydı. Konsantre oynadık. 3 puanı aldık. Önemli olan buydu. Çok şükür, mümkün olan en kısa sürede döndüm. Doktorlar, antrenörler ve fizyoterapistler çok destek oldu. Umarım en kısa sürede takımıma katkı vermeye başlayacağım." dedi.