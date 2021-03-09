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- Luiz Gustavo: En kısa sürede döndüm
Luiz Gustavo: En kısa sürede döndüm
Konyaspor maçıyla sahalara geri dönen Gustavo, "Umarım en kısa sürede takımıma katkı vermeye başlayacağım" dedi.
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 10:23
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Luiz Gustavo, 3-0 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"DOKTORLAR ÇOK DESTEK OLDU"
Geri dönmek için elinden geleni yaptığını kaydeden Brezilyalı oyuncu, "Bugün en önemlisi takımın iyi oynamasıydı. Konsantre oynadık. 3 puanı aldık. Önemli olan buydu. Çok şükür, mümkün olan en kısa sürede döndüm. Doktorlar, antrenörler ve fizyoterapistler çok destek oldu. Umarım en kısa sürede takımıma katkı vermeye başlayacağım." dedi.