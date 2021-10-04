Luiz Gustavo, Fenerbahçe'de bütün resmi maçlara çıktı

Fenerbahçe’de bu sezon sahanın değişmeyen ismi Luiz Gustavo oldu. 34 yaşındaki futbolcu, 12 resmi maçın tamamında forma giydi.

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo, teknik direktör Vitor Pereira’nın vazgeçilmezlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon oynanan 12 resmi maçın tamamında forma giydi. Tecrübeli oyuncunun yanındaki futbolcular ise sürekli değişti.

11 MAÇTA DA 90 DAKİKA SAHADAYDI

Zajc, Mert Hakan, Meyer, Crespo ve Sosa bu bölgede Gustavo ile görev yaptı. 34 yaşındaki futbolcu, bu müsabakaların 11’inde 90 dakika forma giyerken sadece Olympiakos maçında 70’inci dakikada oyundan alındı.

Yunan ekibi karşısında 3-0’lık mağlubiyet nedeniyle tribünlerden tepki gören Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçında uzaktan attığı golle adeta mesaj verdi.

5 GOLÜ DE KADIKÖY’DE

Deneyimli futbolcu, takımının ikinci golünü atarken kulübeye koştu ve tüm takıma çağrı yaparak çember oluşturdu. Sarı-lacivertli kaptanın bu sevinci, birliktelik mesajı vermek için yaptığı şeklinde yorumlandı.

Süper Lig’deki 5 golünü de Kadıköy'de kaydeden Luiz Gustavo, bunların dördünü ceza sahası dışından attı.