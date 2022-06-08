Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kadroda pek yer bulamayan Gustavo ile ilgili,"Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?" sorusu gündeme getirildi.

İsmail Kartal zamanında çok fazla şans bulamayan Luiz Gustavo'nun yeni sezonda takımda olup olmayacağı merak ediliyor.

Performansı nedeniyle eleştirilen ve taraftarlardan tepki alan Gustavo'nun 1 yıllık daha sözleşmesi var.

Ancak son karar yeni teknik hoca Jorge Jesus'un olacak..

2019 yazında Marsilya'dan alınan Brezilyalı orta sahanın gelecek sezonun planlamasında yer alıp almayacağını merak edenler bu konuda araştırma yapnaya başladı.

Bazılarının kalsın bazılarının ise gitsin dediği futbolcuyla ilgili, "Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte yanıtı...

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

FANATİK Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe , 2021-22 sezonunda istediği performansı gösteremeyen Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takım, oyuncuya gelecek sezon planlanamasında yer almadığını bildirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre; 2019 yazında Marsilya'dan alınan Brezilyalı orta saha gelecek sezonun planlamasında yer almıyor. Bu durum 35 yaşındaki oyuncuya iletildi.

Fenerbahçe yönetimi yıllık 3 milyon 750 bin Euro alan Gustavo ile sözleşme fesih konusunda anlaşma zemini arıyor.

Maaşının bir bölümü teklif edilecek

1 yıl daha sözleşmesi olan Gustavo'ya maaşının bir bölümü teklif edilecek. Geçen sezon 28 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu takımına 1 gol 1 asistlik katkı yapmıştı.