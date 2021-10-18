Luiz Gustavo: Hakem bize eşit davranmadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan hakkında konuştu. Brezilyalı oyuncu, "Daha önce bir hakemin bu kadar gergin olduğu bir maç yaşamadım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybetti. Sarı-lacivertli takımda forma giyen Luiz Gustavo, hakem Ali Şansalan ile ilgili çarpıcı sözler söyledi.

"HAKEM EŞİT DAVRANMADI"

Hakemin kendilerine eşit davranmadığını söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Sahada takımımıza, bizlere karşı tavrı çok gergin, stresli bir hakem yönetimi yaşadık. Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu." dedi.

"BİZE KARŞI GERGİNDİ"

Ali Şansalan'ın Fenerbahçeli oyunculara karşı gergin bir tavırda olduğunu ifade eden Gustavo, "Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük, kırmızı karta sebep olan pozisyona değinmeyeceğim dahi.. Ben daha önce, kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Gustavo'nun öne çıkan diğer sözleri şöyle:

"Bu kariyerim için bir ilk oldu. Maç sonunda takım da sinirle ve tepkiyle bunu sorguluyordu. Onlara da anlattım. Ben de şaşkınım, böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ancak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Bu formanın karşılığı şampiyonluk için herkesle her şeyle mücadele ise onu da yapmak zorundayız."





"MİLYONLARCA İNSAN HER ŞEYİ GÖRDÜ"

"Ben işine saygı duyan, her zaman kurallar çerçevesinde yaşayan bir futbol profesyoneliyim. Bir futbol profesyoneli olarak dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim. Bir insanın kariyeri için unutulmayacak, zedeleyici olaylar zinciri oldu bu maç. Tüm ülke, milyonlarca insan her şeyi gördü."