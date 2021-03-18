Luiz Gustavo: Henüz pes etmedik

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, Beşiktaş maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Kadıköy'de gösterdiği kötü performansla tarihe geçen Fenerbahçe'de, deplasman performansı ise derbide sarı-lacivertlilerin umudu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, “Son olarak evimizde Gençlerbirliği’ne yenilmemiz, hepimizi derinden etkiledi. Taraftarlarımızı çok üzdük. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki henüz teslim olmadık." dedi.

"PES ETMEDİK, BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ"

Beşiktaş derbisini kazanmak istediklerini belirten Luiz Gustavo, "Pes etmedik. Fenerbahçelilik farklı bir şey. Her zorluğa karşı savaşmayı ve mücadele etmeyi gerektirir. Dikkat ederseniz kritik maçlarda hep gerekeni yaptık. Bu hafta da Beşiktaş karşısına kazanmak için çıkacağız ve kazanacağız.” dedi.

"BİZ FENERBAHÇE'YİZ"

Luiz Gustavo, Beşiktaş'ın kendilerine oranla daha moralli olduğunu kabul etti. Sambacı, “Hem ligde liderler hem de kupada finale çıktılar. Ancak dediğim gibi, Biz Fenerbahçe'yiz. Kolay kolay pes etmeyiz. Pazar günkü derbide arkadaşlarımla birlikte gücümüzü sahaya yansıtıp, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağımızı herkese göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.