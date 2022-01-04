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    Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor

    Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor

    Fenerbahçe'de geçen senelerde taraftarın sevgilisi olan Luiz Gustavo, kötü formu nedeniyle son dönemde eleştiriliyor. Deneyimli futbolcunun Brezilya'ya transfer olması gündemde.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 09:02
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    Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

    Sarı-lacivertli takım, teklif gelen birçok oyuncuyla yollarını ayıracak.

    Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor #1

    PERFORMANSI DÜŞTÜ

    Fenerbahçe’de yönetim Crespo’nun performansının ardından yüksek yıllık ücreti alan Luiz Gustavo ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler böylece hem tecrübeli futbolcunun yıllık ücretinden kurtulmak hem de takım maaş bütçesini aşağıya çekmeyi planlıyor.

    Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor #2

    İSTEYENLER VAR

    34 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılarak takımın yaş ortalaması da düşürülmesi planlanıyor. Gustavo’ya Fransız ve Arap yarımadasından kulüplerin ilgi duyduğu belirtildi.

    Brezilyalı futbolcu da yeni gelecek teknik heyeti bekliyor. Teknik heyet belirlendikten sonra yedek kalması durumunda Gustavo’nun da ayrılmak istediği belirtildi.

    Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor #3

    EMRE BELÖZOĞLU KESİK ATMIŞTI

    Geride bıraktığımız sezon Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu, ilk iş olarak Luiz Gustavo'yu kadrodan kesmişti.

    Hatta Brezilyalı oyuncunun sarı-lacivertli yönetime, "Eğer gelecek sezon Emre Belözoğlu varsa, ben yokum." dediği iddia edilmişti.


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