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Luiz Gustavo istatistikleriyle göz dolduruyor

Luiz Gustavo istatistikleriyle göz dolduruyor

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, bu sezona da iyi bir performansla başladı. Maçlarda yüksek top kazanma istatistiğiyle göz dolduran Gustavo'ya, 'Ahtapot' yakıştırmaları yapılıyor.