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    Luiz Gustavo istatistikleriyle göz dolduruyor

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, bu sezona da iyi bir performansla başladı. Maçlarda yüksek top kazanma istatistiğiyle göz dolduran Gustavo'ya, 'Ahtapot' yakıştırmaları yapılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 13:08
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    Luiz Gustavo istatistikleriyle göz dolduruyor

    Geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan transfer olduğu Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Luiz Gustavo, bıraktığı yerden devam ediyor.

    Sezonun ilk 5 haftasındaki performansıyla teknik heyetten tam puan alan Brezilyalı futbolcu, taraftarların da 1 numaralı sevgilisi haline geldi.

    Özellikle savunmaya verdiği destekle stoperlere rahat bir nefes aldıran tecrübeli futbolcu, yaptığı kritik hamleler ve rakiplerin hızlı ataklarındaki müdahaleleriyle takıma büyük güç kattı.

    Saç stili nedeniyle taraftarların 'Baba' lakabını verdiği Gustavo'ya, son dönemde de 'Ahtapot' yakıştırmaları yapılmaya başladı.

    Luiz Gustavo istatistikleriyle göz dolduruyor #1

    İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

    Maç başına 44.4 pas ortalamasıyla oynayan Sambacı, bu sezonki 5 karşılaşmayı yüzde 89.2 isabetli pas yüzdesiyle tamamladı. Rakip hücumlarında kritik hamleler yapan Gustavo, bu sezon oynanan 5 maçta ortalama 2.2 top çalmayla mücadele etti.

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