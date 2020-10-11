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Luiz Gustavo, kaleci Oytun'un ayakkabısını bağladı

Luiz Gustavo, kaleci Oytun'un ayakkabısını bağladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Luiz Gustavo'nun İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ayakkabısı çözülen kaleci Oytun Özdoğan'a yardım ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.