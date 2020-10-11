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    Luiz Gustavo, kaleci Oytun'un ayakkabısını bağladı

    Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Luiz Gustavo'nun İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ayakkabısı çözülen kaleci Oytun Özdoğan'a yardım ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 10:05
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    Luiz Gustavo, kaleci Oytun'un ayakkabısını bağladı

    Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde oynanan hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Maça damga vuran hareket ise Brezilyalı futbolcu Luis Gustavo'dan geldi.

    GENÇ KALECİNİN AYAKKABISINI BAĞLADI

    Dakikalar 88'i gösterirken takımın genç kalecilerinden Oytun Özdoğan, eldivenleri yüzünden çözülen ayakkabısını bağlayamayınca imdadına 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo yetişti. Oytun ise ayakkabılarını bağlayan Gustavo'ya teşekkür etti.

    Luiz Gustavo, kaleci Oytun un ayakkabısını bağladı #1

    "EGOSUZ FUTBOLCU GUSTAVO"

    Fenerbahçe resmi hesabı da yaptığı bir paylaşımla bu anları gösteren video yayınladı.

    Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni gelirken sosyal medyada bu anlar "Egosuz futbolcu Luiz Gustavo" şeklinde yorumlandı.

    Bilindiği üzere transfer sezonunda Lyon'dan teklif alan deneyimli isim takımda kalmayı tercih etmişti.

    Luiz Gustavo, kaleci Oytun un ayakkabısını bağladı #2

    Luiz Gustavo, kaleci Oytun un ayakkabısını bağladı #3

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