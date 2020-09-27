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    Luiz Gustavo: Önümüzde uzun maçlar var

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Galatasaray maçı sonrası konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 21:19
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    Luiz Gustavo: Önümüzde uzun maçlar var

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Galatasaray ile 0-0 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "MAÇ MAÇ GELİŞECEĞİZ"

    Takımın performansını değerlendiren Gustavo, "Önümüzde çok uzun maçlar var. Uzun bir yol var. Bütün oyuncular maç maç gelişecektir." dedi.

    "İDEAL 11'İ BULUNCA HER ŞEY DAHA KOLAY OLACAK"

    Brezilyalı yıldız, "Bu sezon gerçekten çok yeni oyuncu geldi. Hocamız yeni. . Yeni bir oyun felsefesine adapte olmaya çalışıyoruz. İdeal 11'i bulunca her şey daha kolay olacaktır. Daha fazla birbirimize alıştıkça gelişeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Luiz Gustavo: Önümüzde uzun maçlar var #1

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