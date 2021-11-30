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Luiz Gustavo, Rizespor maçında sahada
Fenerbahçe’de sakatlığı sona eren Luiz Gustavo, Rizespor maçı ile sahalara dönüyor.
- Haber Merkezi
- 30.11.2021 - 13:28
- Güncelleme : 30.11.2021 - 13:29
Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Luiz Gustavo, 59’uncu dakikada yerini Mert Hakan Yandaş’a bırakmıştı.
Yapılan tetkikler sonucunda sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilen ve tedavisi süren Gustavo’nun, sakatlığı sona erdi.
RİZESPOR MAÇINDA SAHADA
Göztepe maçının ardından ara vermeden ligin 15’inci haftasında 5 Aralık Pazar günü oynayacağı Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde Gustavo, takımla çalışmalarda yer aldı.
Sakatlığını tamamen atlatan Brezilyalı futbolcunun, Rizespor maçında formasına kavuşması bekleniyor.