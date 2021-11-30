Euro
14.871
2.78%
Dolar
13.0826
2.08%
Altın
754.7
2.68%
Borsa
1.809
0.03%
Bitcoin
738.715
0.82%
BTXN Coin
51.10
-5.19%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Luiz Gustavo, Rizespor maçında sahada

    Fenerbahçe’de sakatlığı sona eren Luiz Gustavo, Rizespor maçı ile sahalara dönüyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Luiz Gustavo, Rizespor maçında sahada

    Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Luiz Gustavo, 59’uncu dakikada yerini Mert Hakan Yandaş’a bırakmıştı.

    Yapılan tetkikler sonucunda sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilen ve tedavisi süren Gustavo’nun, sakatlığı sona erdi.

    RİZESPOR MAÇINDA SAHADA

    Göztepe maçının ardından ara vermeden ligin 15’inci haftasında 5 Aralık Pazar günü oynayacağı Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde Gustavo, takımla çalışmalarda yer aldı.

    Sakatlığını tamamen atlatan Brezilyalı futbolcunun, Rizespor maçında formasına kavuşması bekleniyor.

    Luiz Gustavo, Rizespor maçında sahada #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir