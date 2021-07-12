Luiz Gustavo saçını neden kestirdiğini açıkladı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, düzenlediği basın toplantısında saçlarını, oğlu kestirdiği için kestirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe , Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bugünkü antrenman öncesinde takımın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo basın mensuplarının karşısına geçti.

Tecrübeli futbolcu Vitor Pereira'dan şampiyonluğa, saçlarını kestirmesinin sebebinden kaç yaşına kadar futbol oynayacağına kadar birçok konuda açıklama yaptı.

Brezilyalı açıklamalarında, “Geçen sezon yapamadıklarımızı yapmak için uğraşıyoruz. Herkes çok konsantre. Yeni hocamızla yeni bir felsefemiz var, herkes çok istekli öğrenmek için. Çok iyi bir kamp geçiriyoruz.

Burada üçüncü sezonum. Buraya şampiyonluk hedefiyle geldim, bu sezon da hedefim şampiyonluk. Oyuncular olarak bunun bilincinde olmalıyız.





“OĞLUM KESTİRİNCE BEN DE KESTİRDİM”

Antrenörün hangi dili konuştuğundan ziyade ne istediğini anlamak önemli. Hocamızın yeni bir sistemi var. Bütün antrenmanlarda bu oyun anlayışını göstermeye çalışıyor. Biz de en iyi şekilde onun anlayışını anlamaya çalışıyoruz.

Saçımı kestirmemin sebebi de, oğlum saçını uzatmıştı ben de onunla birlikte uzattım. O kestirince ben de kestirdim.





"GEÇEN SEZON ÇOK GOL YEDİK"

Tabii ki geçmiş hakkında konuşmak zordur. Geçen seneden düzeltmemiz gereken bir şey varsa şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok fazla gol yemiştik. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bunu düzeltirsek istediğimiz zaten gelecek. Yeni hocamız geçen sezonki hataları iyi analiz edecektir ki aynı hataları bir kez daha yapmayalım.

Birlik olma konusunda fikrim şu. Geçen sene çok fazla değişiklik olmuştu. Çok fazla giden ve gelen oyuncu vardı. O yüzden birlik olamamıştık. Düzeltmemiz gerekenlerden bir tanesi bu.

Futbolun güzelliği taraftarların bize yaratmış olduğu duygular. Muhakkak pozitif bir unsur olacaktır. Onların baskısıyla daha iyi olacağız. Futbol taraftarlarla çok daha güzel.” ifadelerini kullandı.