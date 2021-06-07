Luiz Gustavo, saçlarını kestirdi

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, saçlarını kestirerek yeni bir tarza kavuştu.

Futbolcular, saha içinde sergiledikleri performans dışında tarzlarıyla da gündeme geliyor.

Dünyaca ünlü yıldızlar ise tarzlarıyla modaya uyum sağlıyor. Bazen de kendilerine has stilleri olan futbolcular tazlarını değiştirebiliyor.

GUSTAVO'NUN YENİ SAÇ STİLİ

Onlardan biri ise Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luiz Gustavo. Uzun kıvırcık saçlarına aşina olduğumuz Gustavo, saç stilinde radikal bir değişiklik yaptı.

Saçlarının tamamını kestiren Gustavo'nun yeni tarzını, eşi sosyal medyada paylaştı. Bu görüntüler çok kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.