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    Luiz Gustavo ve Enner Valencia için Galatasaray çabası

    Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın sahalara dönüşünün 1 ay sürebileceği kaydedildi. Sağlık ekibi, iki ismi de derbiye yetiştirmek için çabalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 12:02
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    Luiz Gustavo ve Enner Valencia için Galatasaray çabası

    Fenerbahçe'de, Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlanan diğer isimler Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın sahalara dönüşünün 1 ay sürebileceği ifade ediliyor.

    Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilirken, Gustavo'nun sol omzu dirseğe bağlayan kaslarında yaralanma var.

    GALATASARAY MAÇINA YETİŞTİRİLME ÇABASI

    Sağlık heyeti, iki oyuncuyu da yoğun bakıma alacak ve milli ara dönüşü 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışacak.

    Ancak başarılı olunmazsa derbiye Altay'ın yanı sıra Gustavo ve Valencia'dan yoksun çıkacak.

    Luiz Gustavo ve Enner Valencia için Galatasaray çabası #1

    Luiz Gustavo ve Enner Valencia için Galatasaray çabası #2

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