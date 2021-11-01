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Luiz Gustavo ve Enner Valencia için Galatasaray çabası

Luiz Gustavo ve Enner Valencia için Galatasaray çabası

Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın sahalara dönüşünün 1 ay sürebileceği kaydedildi. Sağlık ekibi, iki ismi de derbiye yetiştirmek için çabalıyor.