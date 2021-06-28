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    Luiz Gustavo ve Jose Sosa indirimi kabul etmedi

    Luiz Gustavo ve Jose Sosa indirimi kabul etmedi

    Fenerbahçe'de kendilerinden maaş indirimi istenen Jose Sosa ve Luiz Gustavo, teklife olumsuz yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 11:53
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    Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi maaş bütçesinde de denge kurma çabaları sürüyor.

    İNDİRİMİ REDDETTİLER

    1 Temmuz'da topbaşı yapacak olan sarı-lacivertlilerde yönetim, maaşları 5 milyon euroyu aşan Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile bir görüşme gerçekleştirerek indirime gitmelerini istedi.

    Teklifi menajerleri aracılığıyla reddeden iki futbolcuya, bir teklif daha yapılacağı da gelen haberler arasında.

    Luiz Gustavo ve Jose Sosa indirimi kabul etmedi #1

    PERFORMANSLARI TARTIŞILIYOR

    Jose Sosa, geçen sene inişli-çıkışlı bir performans göstererek 34 maçta 4 gol 3 asist kaydetti. Emre Belözoğlu döneminde yedek kulübesine hapsolan Luiz Gustavo ise Hatayspor maçında sakatlandıktan sonra eski formuna dönememişti. Brezilyalı oyuncu, 1 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.

    Luiz Gustavo ve Jose Sosa indirimi kabul etmedi #2

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