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Luiz Gustavo'nun oğlundan ayrılık paylaşımı

Luiz Gustavo'nun oğlundan ayrılık paylaşımı

Fenerbahçe'de ayrılık aşamasında olan Luiz Gustavo'nun oğlu Milan Marx Dias, Türkiye'den ayrılacaklarına dair bir paylaşımda bulundu ve ardından sildi.