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    Luiz Gustavo'nun oğlundan ayrılık paylaşımı

    Fenerbahçe'de ayrılık aşamasında olan Luiz Gustavo'nun oğlu Milan Marx Dias, Türkiye'den ayrılacaklarına dair bir paylaşımda bulundu ve ardından sildi.
    • 23.07.2022 - 12:18
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    Luiz Gustavo'nun oğlundan ayrılık paylaşımı

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Luiz Gustavo'nun oğlundan sürpriz bir paylaşım geldi.

    34 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun oğlu Milan Marx Dias, kişisel Instagram hesabından Türkiye ve Fenerbahçe'den ayrılacağını ima eden bir paylaşım yaptı.

    Kısa süre sonra sildi

    Milan Marx'ın söz konusu Instagram paylaşımını kısa süre sonra silmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Luiz Gustavo nun oğlundan ayrılık paylaşımı #1


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