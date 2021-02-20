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    Luiz Gustavo'nun sakatlığında son durum

    Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolusu Luiz Gustavo'nun Göztepe maçının ardından idmanlara başlayacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 14:11
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    Luiz Gustavo'nun sakatlığında son durum

    Sarı-Lacivertlilerde tedavisi devam eden Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi. Sambacının dizindeki sorunun giderildiği, Göztepe maçından sonra takımla idmanlara başlayabileceği bildirildi.

    DİZİ YAŞINA GÖRE DAHA HIZLI İYİLEŞTİ

    34 yaşındaki Gustavo'nun oldukça hızlı iyileştiği ve dizinin yaşına göre iyi bir tepki verdiği belirtildi. Kendisine daha az dikkat eden bir futbolcunun böyle bir sakatlıkta sahalara dönüşünün 2 ayı bulabileceği ifade edildi.

    Luiz Gustavo nun sakatlığında son durum #1

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