DHA

Türk ressam Ersan Kaya, Luka Modric ve Arda Güler'e özel resim yaptı.

Ersan Kaya, Madrid'e giderek iki futbolcu için yaptığı çalışmaları hediye etti.

Real Madrid'in efsane isimlerinden Luka Modric ile Ersan Kaya'nın buluşmasında sohbet Arda Güler ve Kenan Yıldız'a geldi.

Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası finaline ulaşmasında büyük payı olan ve o yıl Ballon D'or ödülünü kazanan Luka Modric veliahtı olarak gösterilen Arda Güler için önemli mesajlar verdi.

"ARDA VE KENAN'IN GELECEĞİ PARLAK"

Sanatçı Ersan Kaya'ya Arda'dan bahseden Modric, şu şekilde konuştu:

Daha çok genç, öğreneceği çok şey var. Biz de kendisi için elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi bir yetenek, gelişime de açık ve geleceği çok parlak.

Türk milli takımında Kenan Yıldız'ı da çok beğendiğini söyleyen Luka Modric, şu ifadeleri kullandı: