Luka Modric: Arda, hepimizi emekli edecek

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Yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'ye veda eden ve Real Madrid'e imza atan Arda Güler'in yeni kariyeri şanssızlıklarla başladı.

İspanyol ekibine 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan milli futbolcu, üst üste yaşadığı sakatlıklarla formasından uzak kaldı.

Tedavisinin ardından hazır bir hale gelen genç isim, Madrid ekibiyle ilk maçına çıkmak için geri sayıma geçti.

Modric övdü

Yoğun bir tempoda çalışan Arda Güler, antrenmanlarda da göz kamaştırınca yıldız futbolcu Luka Modric'in övgüsünü aldı.

"Bu hepimizi emekli edecek"

Carlo Ancelotti ve sağlık heyetinin raporu doğrultusunda henüz süre alamayan fakat antrenmanlarla fiziksel eksiğini gideren Arda Güler, Fransız yıldız Camavinga'ya attığı çalımla alkışları topladı.

Fransız oyuncu Arda'nın çalımı sonrası uzun süre yerde kalırken antrenmanda eğlenceli anlar yaşandı.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Arda Güler'in Camavinga'ya attığı çalım sonrası Luka Modric, "Bu hepimizi emekli edecek." ifadesini kullandı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Arda takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı ve bir kez daha potansiyelinin kanıtlarını gösteriyor. Türk oyuncu Madrid'in antrenmanlarında detaylar ve parıltılar bırakmaya devam ediyor. Perşembe günkü antrenmanda bireysel bir hareketle, harika bir gol atmadan önce Camavinga'yı oturduğu yerde bıraktı. Bunu santimlerce uzaktan gören ve Camavinga'nın ayağa kalkmasına yardım eden Modric, genç Türk oyuncunun oyununa tepkisini göstermekten çekinmedi "Bu hepimizi emekli etmeye geldi, ha?" diyerek şaka yaptı.