Lukas Podolski: Antalyaspor forması için savaşacağım

Galatasaray maçı öncesinde yaptığı paylaşım tepki çeken Lukas Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Antalyaspor taraftarının gönlünü aldı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da forma giyen Lukas Podolski’nin, Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılı takım ve Antalyaspor formasıyla sosyal medya hesabından yaptığı "Maç günü. Yeni yıla özel bir maçla başlıyorum" paylaşımını, taraftar eleştirdi.

Kendisine yönelik eleştiriler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan yıldız futbolcu, taraftarın gönlünü aldı.

"BU DEĞERLİ FORMA İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Podolski, Antalya Stadyumu’ndaki fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kariyerim boyunca formasını giydiğim her kulüp için kendimi adadım ve elimden gelen her şeyi verdim. Bu benim karakterim. Antalyaspor’umuz için de bu, yine ilk günden bu yana böyle oldu ve olmaya da devam edecek. Bu değerli forma için de sonuna kadar savaşacağım. Saygılar."