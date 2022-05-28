Lukas Podolski, Orhan Gencebay'la bir arada

Lukas Podolski, Orhan Gencebay'la bir arada

Alman futbolcu Lukas Podolski, ünlü sanatçı Orhan Gencebay ile çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Kullanıcılar ikilinin bir araya gelmesini alakasız buldu.

Galatasaray ve Antalyaspor'un eski futbolcusu Lukas Podolski, İstanbul'a gelerek hasret giderdi.

Türkiye'ye olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Alman futbolcunun ünlü sanatçı Orhan Gencebay ile bir araya gelmesi de herkesi şaşırttı.

"Batsın bu dünya bitsin bu rüya"

36 yaşındaki oyuncu sosyal medya paylaşımında "Orhan Baba'yla birlikte. Batsın bu dünya bitsin bu rüya." diyerek gündeme oturdu.

İkilinin çektirdiği fotoğraf Twitter'da TT listesine de girdi.