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    Lukas Podolski semt pazarında

    Lukas Podolski semt pazarında

    Antalyaspor'un golcü futbolcusu Lukas Podolski, Trabzonspor maçı öncesinde cuma pazarına giderek alışveriş yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 15:45
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    Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Lukas Podolski zorlu Trabzonspor maçı öncesinde semt pazarına giderek alışveriş yaptı.

    BALIK ALDI

    Pazardan meyve sebze ve balık alan Poldi, esnaf ve vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

    Sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görülen Alman futbolcu, Antalyaspor taraftarlarının tepkisini çekse de kimi kullanıcılar da Podolski'yi samimi buldu.

    Lukas Podolski semt pazarında #1

    Lukas Podolski semt pazarında #2

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