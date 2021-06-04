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    Lukas Podolski'den sosyal medya vedasına tepki

    Antalyaspor’dan ayrılan Lukas Podolski, kişisel iletişim yerine kulübün sosyal medya hesabı üzerinden veda edilmesine sitemde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 10:28
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    Lukas Podolski'den sosyal medya vedasına tepki

    Lukas Podolski’nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından Antalyaspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni yaşamında başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

    Lukas Podolski den sosyal medya vedasına tepki #1

    "ÇOK YAZIK"

    Lukas Podolski, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, kulübün veda mesajına sitemde bulundu.

    Podolski paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "Antalyaspor adına ter akıtmış her oyuncu için ayrılırken adına yakışır bir veda yapılmalıydı. Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim. Çok yazık. Ama yine de hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen bu güzel şehrin taraftarlarına her şey için çok teşekkürler."

    Lukas Podolski den sosyal medya vedasına tepki #2

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