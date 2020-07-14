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    Lung: Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız

    Kayserispor kaptanı Silviu Lung, Süper Lig'deki durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
    • İHA
    • 14.07.2020 - 12:03
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    Lung: Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız

    Süper Lig'in 32.haftasında Kayseri’de oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında yine kritik kurtarışlar yapan ve takımının puan almasında önemli rol oynayan kaleci Lung mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.

    Takım kaptanı Silviu Lung, mutlak kazanmak için çıktıkları Gaziantep maçında istemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek, “Kazanmalıydık. 3 puan almamız gerekiyordu. Üzgünüm. Ama lig bitmedi. Sonuna kadar mücadeleye devam” dedi.

    Lung: Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız #1

    GUSTAVO CEZASINI TAMAMLADI

    Kayserispor’un Brezilyalı oyuncusu Gustavo Campanharo cezasını tamamladı.

    Ligin 31.haftasındaki Ç. Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen ve Gaziantep FK maçında oynamayan Gustavo Campanharo cezasını tamamladı.

    Gustavo Campanharo, ligin 33.haftasında deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçında yeniden takımındaki yerini alacak.

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