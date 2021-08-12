Euro
10.0809
0.17%
Dolar
8.5398
-0.01%
Altın
486.62
1.09%
Borsa
1.445
0.04%
Bitcoin
396.122
4.90%
EXEN Coin
25.93
8.04%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Luyindama: Galatasaray'da kalıyorum

    Yeni sezonda Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Christian Luyindama rest çekti.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 14:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Luyindama: Galatasaray'da kalıyorum

    Yeni sezonda gençleşme operasyonuna giden Galatasaray, son olarak defansa takviye yaptı.

    Christian Luyindama'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim'in isteğiyle Kopenhag'dan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı kulübe katıldı.

    Danimarkalı stoperin takıma katılmasıyla Luyindama, satış listesine koyuldu.

    Luyindama: Galatasaray da kalıyorum #1

    "HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

    Yönetim cephesi de 4 milyon euroluk teklifi gördüğü anda Luyindama'nın satışına onay verecek. Fatih Terim de ligdeki Giresunspor maçıyla birlikte Marcao'nun yanında yeni transferi Nelsson'u oynatacak ve Luyindama'yı yedek kulübesine çekecek.

    Yönetim, Victor Nelsson'un gelmesiyle yıldız stoperi satmaya sıcak baksa da Antwerp'ten gelen 2 milyon euroluk teklif kabul edilmedi.

    Kongolu stoper ise sosyal medya hesabından taraftarların sorularını, "Çok meraklısınız. Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı neden soruyorsunuz? Hiçbir yere gitmiyorum, burada kalacağım." diye cevapladı.

    Luyindama: Galatasaray da kalıyorum #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir