Luyindama: Galatasaray'da kalıyorum

Yeni sezonda Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Christian Luyindama rest çekti.

Yeni sezonda gençleşme operasyonuna giden Galatasaray, son olarak defansa takviye yaptı.

Christian Luyindama'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim'in isteğiyle Kopenhag'dan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı kulübe katıldı.

Danimarkalı stoperin takıma katılmasıyla Luyindama, satış listesine koyuldu.





"HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Yönetim cephesi de 4 milyon euroluk teklifi gördüğü anda Luyindama'nın satışına onay verecek. Fatih Terim de ligdeki Giresunspor maçıyla birlikte Marcao'nun yanında yeni transferi Nelsson'u oynatacak ve Luyindama'yı yedek kulübesine çekecek.

Yönetim, Victor Nelsson'un gelmesiyle yıldız stoperi satmaya sıcak baksa da Antwerp'ten gelen 2 milyon euroluk teklif kabul edilmedi.

Kongolu stoper ise sosyal medya hesabından taraftarların sorularını, "Çok meraklısınız. Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı neden soruyorsunuz? Hiçbir yere gitmiyorum, burada kalacağım." diye cevapladı.