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Luyindama için Scott Piri seferber oldu

Luyindama için Scott Piri seferber oldu

Galatasaray'da uzun bir sakatlığın ardından formasına kavuşan Luyindama'nın eski formuna dönmesi için çalışmalar sürüyor. Takımın kondisyoneri Scott Piri Kongolu savunmacı ile yakından ilgileniyor.