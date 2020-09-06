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    Luyindama için Scott Piri seferber oldu

    Galatasaray'da uzun bir sakatlığın ardından formasına kavuşan Luyindama'nın eski formuna dönmesi için çalışmalar sürüyor. Takımın kondisyoneri Scott Piri Kongolu savunmacı ile yakından ilgileniyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2020 - 12:59
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    Luyindama için Scott Piri seferber oldu

    Çapraz bağ sakatlığı yaşadıktan sonra sahalara geri dönen Christian Luyindama, 1- 1'lik Hatayspor maçında hazır bir görüntü çizmedi.

    SCOTT PIRI İLGİLENİYOR

    26 yaşındaki Kongolu stoper ile performans antrenörü Scott Piri yakından ilgileniyor.

    ABD'li kondisyoner, Luyindama'yı bir an önce eski seviyesine döndürmek istiyor.

    Oyuncuya özel program veren Piri, Florya'da başarılı savunmacıyla birebir çalışıyor.

    Luyindama için Scott Piri seferber oldu #1

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