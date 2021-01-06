Luyindama ile Donk kapıştı

Konyaspor'a 4-3 yenilen Galatasaray'da, Marcao'nun yokluğunda yan yana oynayan Luyindama ile Donk, yenilen gollerin ardından birbirlerini suçladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 4-3 yenilen sarı-kırmızılılarda savunma hattı tel tel döküldü.

Marcao'nun yokluğunda yan yana oynayan Luyindama ile Donk, yaptıkları bireysel hatalarla hem teknik heyeti hem de taraftarları kızdırdı.

SÜREKLİ TARTIŞTILAR

İkilinin yenilen her golün ardından birbirlerine suçlaması ve sık sık tartışması dikkatlerden kaçmadı.