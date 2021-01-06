Euro
9.0851
-0.01%
Dolar
7.3746
-0.16%
Altın
460.9
-0.45%
Borsa
1.49
0%
Bitcoin
256.500
10.13%
EXEN Coin
11.08
-0.71%
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C
    Luyindama ile Donk kapıştı

    Luyindama ile Donk kapıştı

    Konyaspor'a 4-3 yenilen Galatasaray'da, Marcao'nun yokluğunda yan yana oynayan Luyindama ile Donk, yenilen gollerin ardından birbirlerini suçladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 09:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Rakibine 4-3 yenilen sarı-kırmızılılarda savunma hattı tel tel döküldü.

    Marcao'nun yokluğunda yan yana oynayan Luyindama ile Donk, yaptıkları bireysel hatalarla hem teknik heyeti hem de taraftarları kızdırdı.

    Luyindama ile Donk kapıştı #1

    SÜREKLİ TARTIŞTILAR

    İkilinin yenilen her golün ardından birbirlerine suçlaması ve sık sık tartışması dikkatlerden kaçmadı.

    Luyindama ile Donk kapıştı #2

    Luyindama ile Donk kapıştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir